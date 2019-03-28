Kurum Müdürleri Başkan Kutlu ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret etti.
Adıyaman
İl Jandarma
Komutanı Albay Ercan Atasoy
ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik
, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu
'yu makamında ziyaret etti.
Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, görev süresi boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya teşekkür etti. Ziyarette Başkan Kutlu'yla bir süre sohbet eden İl Jandarma Komutanı Atasoy ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Çelik, 31 Mart seçimleriyle birlikte görevi yeni seçilecek olan başkana devredecek olan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yla görev süresi boyunca uyumlu bir şekilde çalıştıklarını söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:07 Kaynak: İHA
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