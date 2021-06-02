Kurum Müdürlerinden Vali Işık'a Ziyaret - Son Dakika

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Konya Meteoroloji Bölge Müdürü Barış Özgün ve Karaman Gar Müdürü Gürsan Aydın'ı makamında kabul etti. 02 Haziran 2021 Çarşamba günü gerçekleşen ziyaretlerde Konya Meteoroloji Bölge Müdürü Özgün ve Karaman Gar Müdürü Aydın, kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür ederek kurumlarının bölge genelinde yürüttükleri faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Ziyarette yeni görev yeri olan Konya Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne atanmasından dolayı Barış Özgün'ü tebrik ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunan Vali Işık, bir süre sohbet ettiği konuklarına ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretin sonunda Konya Meteoroloji Bölge Müdürü Aydın günün anısına Vali Işık'a tablo hediye etti. Karaman Valiliği/ BASIN