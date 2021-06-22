Kurum: "(Müsilajla mücadele) Aldığımız sonuçlara göre olumlu bir ilerleme olursa bunu bütün Marmara geneline yaygınlaştıracağız" - Son Dakika

Kurum: "(Müsilajla mücadele) Aldığımız sonuçlara göre olumlu bir ilerleme olursa bunu bütün Marmara geneline yaygınlaştıracağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazın denize bırakılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazın denize bırakılmasının ardından açıklamalarda bulundu. (3) Bakan Murat Kurum, oksijen seviyesini artıracak cihazları Marmara Denizi'ne bıraktıklarını, olumlu bir ilerleme olursa bunu Marmara geneline yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

Son Dakika

Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş

Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim

Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler

Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!

CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum

İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu

Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı