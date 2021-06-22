Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazın denize bırakılmasının ardından açıklamalarda bulundu. (4 SON)
"Gelen tüm çalışmaları bir bilim insanlarıyla oluşturduğumuz kurul çerçevesinde dikkate alıyoruz. O çalışmaları da neticeleri olumlu olmasına müteakip inşallah sahada da uygulamalarını yapacağız" (4)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kurum: '(Müsilajla mücadele) Tüm çalışmaları bilim insanlarıyla oluşturduğumuz kurul çerçevesinde dikkate alıyoruz' - Son Dakika