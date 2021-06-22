Kurum: "(Müsilajla mücadele) Tüm çalışmaları bilim insanlarıyla oluşturduğumuz kurul çerçevesinde dikkate alıyoruz" - Son Dakika

20 doları bir gecede 1.2 trilyon dolar oldu! Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı

Kurban Bayramı tatili 11 gün olur mu? Turizmci can atıyor ama karşı çıkan birileri var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazın denize bırakılmasının ardından açıklamalarda bulundu. (4 SON)

"Gelen tüm çalışmaları bir bilim insanlarıyla oluşturduğumuz kurul çerçevesinde dikkate alıyoruz. O çalışmaları da neticeleri olumlu olmasına müteakip inşallah sahada da uygulamalarını yapacağız" (4)