Son Dakika › Politika › Kurum: 'Ne bundan önce ne bundan sonra kentsel dönüşüme engel olan bir şey yok' - Son Dakika
Kurum: "Ne bundan önce ne bundan sonra kentsel dönüşüme engel olan bir şey yok"
7 saat önce
Toplantıdan detay görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Bakanların gidişi ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ Valiliği'nde basın...
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:01 Kaynak: AA
Toplantıdan detay görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Bakanların gidişi ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ Valiliği'nde basın toplantısı düzenledi. (9)
Son Dakika Soylu, HDP'li Ergani Belediyesi'nin yardımlarının neden kabul edilmediğini açıkladı Elazığ'da yıkılan 378 binayla ilgili soruşturma başlatıldı Palandöken'e giden İmamoğlu, kayak yaptığı fotoğrafları paylaştı Son dakika: Deprem sonrası yoğun bakıma alınan hastaların durumunun kritik olmadığı açıklandı