Kurum: "Ne bundan önce ne bundan sonra kentsel dönüşüme engel olan bir şey yok" - Son Dakika
Son Dakika Politika Kurum: 'Ne bundan önce ne bundan sonra kentsel dönüşüme engel olan bir şey yok' - Son Dakika

Kurum: "Ne bundan önce ne bundan sonra kentsel dönüşüme engel olan bir şey yok"

7 saat önce

Toplantıdan detay görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Bakanların gidişi ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ Valiliği'nde basın...

Toplantıdan detay görüntüler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması

Bakanların gidişi ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ Valiliği'nde basın toplantısı düzenledi. (9)

Kurum: Ne bundan önce ne bundan sonra kentsel dönüşüme engel olan bir şey yok

Elazığ Valiliği, Süleyman Soylu, Murat Kurum, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:01 Kaynak: AA
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