Son Dakika Haberleri: Kurum: "Özel alanlarda kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz"
Son Dakika Güncel Kurum: 'Özel alanlarda kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz'

Kurum: "Özel alanlarda kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz"

36 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması programında konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması

Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması programında konuştu. (4)

Kurum: Özel alanlarda kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz

Murat Kurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:38 Kaynak: AA
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