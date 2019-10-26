Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması programında konuştu. (4)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'un konuşması

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