Kurum: "Özel alanlarda kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz"
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması programında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:38 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması programında konuştu. (4)
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