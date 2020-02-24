Kurum: "Sadece kentsel dönüşüm, deprem dönüşümüyle alakalı 230 milyar liralık proje yürütülmektedir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurum: 'Sadece kentsel dönüşüm, deprem dönüşümüyle alakalı 230 milyar liralık proje yürütülmektedir... - Son Dakika

Kurum: "Sadece kentsel dönüşüm, deprem dönüşümüyle alakalı 230 milyar liralık proje yürütülmektedir...

7 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuk olduğu AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuk olduğu AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu. (9)

Bakan Kurum: "Sadece kentsel dönüşüm, deprem dönüşümüyle alakalı 230 milyar liralık proje yürütülmektedir ve 170 milyarı da tamamlanmıştır."

Kurum: Sadece kentsel dönüşüm, deprem dönüşümüyle alakalı 230 milyar liralık proje yürütülmektedir...

Murat Kurum, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:55 Kaynak: AA
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