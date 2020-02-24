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Kurum: "Sadece kentsel dönüşüm, deprem dönüşümüyle alakalı 230 milyar liralık proje yürütülmektedir...
7 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuk olduğu AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:55 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuk olduğu AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu. (9)
Bakan Kurum: "Sadece kentsel dönüşüm, deprem dönüşümüyle alakalı 230 milyar liralık proje yürütülmektedir ve 170 milyarı da tamamlanmıştır."
Son Dakika 8 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesi havadan görüntülendi Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan: Türkiye ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak Elazığ depremini 2 ay öncesinden bilen Prof. Feyzi Bingöl: Kahramanmaraş'ta her an 7 büyüklüğünde deprem olabilir İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi