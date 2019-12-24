Kurum: "Şehirlerimizin olgunluk seviyesini tüm bileşenleriyle tespit ederek il il 'Yaşanabilir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurum: 'Şehirlerimizin olgunluk seviyesini tüm bileşenleriyle tespit ederek il il 'Yaşanabilir... - Son Dakika

Kurum: "Şehirlerimizin olgunluk seviyesini tüm bileşenleriyle tespit ederek il il 'Yaşanabilir...

6 saat önce

Kurum: "Şehirlerimizin olgunluk seviyesini tüm bileşenleriyle tespit ederek il il 'Yaşanabilir Şehir Endeksi'ni oluşturacağız."

Kurum:

Kurum: "Şehirlerimizin olgunluk seviyesini tüm bileşenleriyle tespit ederek il il 'Yaşanabilir Şehir Endeksi'ni oluşturacağız."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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