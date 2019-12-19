Kurum: "Şehre değer katacak projeler olmasını istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurum: 'Şehre değer katacak projeler olmasını istiyoruz' - Son Dakika

Kurum: "Şehre değer katacak projeler olmasını istiyoruz"

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığında düzenlenenen "TOKİ Proje Yüklenici ve Müşavirleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığında düzenlenenen "TOKİ Proje Yüklenici ve Müşavirleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. (5)

Kurum: Şehre değer katacak projeler olmasını istiyoruz

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:46 Kaynak: AA
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