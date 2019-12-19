Son Dakika › Güncel › Kurum: 'Şehre değer katacak projeler olmasını istiyoruz' - Son Dakika
Kurum: "Şehre değer katacak projeler olmasını istiyoruz"
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığında düzenlenenen "TOKİ Proje Yüklenici ve Müşavirleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:46 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığında düzenlenenen "TOKİ Proje Yüklenici ve Müşavirleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. (5)
Son Dakika Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması Erdoğan'ın sosyal konut müjdesi Adanalıları sevindirdi Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi