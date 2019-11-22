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Kurum: "Sinop'u marka şehir haline getirecek adımları hep birlikte atacağız"

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sinop Valiliğinde açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sinop Valiliğinde açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Sinop Valiliğini ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere Sinop'a geldi.

Bakan Kurum'u Sinop Havalimanı'nda Vali Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer yetkililer karşıladı.

Kentteki programları kapsamında Sinop Valiliğini ziyaret eden Kurum, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Şakalar, Bakan Kurum'a tekne maketi hediye etti.

Bakan Kurum, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Kurum'a, Bakan Yardımcısı Fatma Varank da eşlik etti.

Kurum: Sinop'u marka şehir haline getirecek adımları hep birlikte atacağız

Sinop Havalimanı, Murat Kurum, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:20 Kaynak: AA
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