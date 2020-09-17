Kurum: "(Sosyal konut projeleri) Bir milyonuncu konutun anahtarını sayın Cumhurbaşkanımız teslim...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu. (11)
Murat Kurum, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:48 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kurum: '(Sosyal konut projeleri) Bir milyonuncu konutun anahtarını sayın Cumhurbaşkanımız teslim... - Son Dakika
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