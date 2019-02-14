Kurum: "Sur, Diyarbakır Eskisinden Daha Güzel Bir Hal Alacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yürütülen ihya ve imar çalışmalarına ilişkin, "Bu yıl içerisinde burası büyük oranda toplanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yürütülen ihya ve imar çalışmalarına ilişkin, "Bu yıl içerisinde burası büyük oranda toplanacak. Bu proje bittiği zaman Sur eskisinden daha güzel, Diyarbakır eski Diyarbakır'dan daha güzel bir hal alacak." dedi.



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Kurum, PKK'lı teröristlerin 4 yıl önce gerçekleştirdiği saldırılar sonucu yıkıma uğrattığı Sur ilçesinde Bakanlık öncülüğünde yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.



Teröristlerin ateşe vererek, tahrip ettiği, restorasyonu büyük ölçüde tamamlanan Fatih Paşa Camisi'ne (Kurşunlu Camisi) geçerek, çalışmalarla ilgili bilgi alan Kurum, daha sonra İçkale'de bulunan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.



İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Kurum, tarihi eserlerin tamiri ve ihyası için çalışma başlattıklarını söyledi.



Çukur siyaseti yapan bölücü terör örgütü PKK'nın Sur'a verdiği zararları, açtığı çukurları kapatmak, yıktığı evleri yeniden yapmak için ilçede büyük bir dönüşüm projesini başlattıklarını aktaran Kurum şöyle konuştu:



"Bugün hem sur içi hemde sur dışında tarihi binalarımızdan tutunda, camilerimizi, kiliselerimizi yıkan, tarihimize ve kültürümüze büyük zararlar veren terör örgütünün yıktığı evleri, kiliseleri, camileri yeniden onarmak için büyük bir azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda sur içinde bin 500 tescilli binamızın yapımını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Birçok camimizin restorasyonunu gerçekleştirdik. Kiliselerimizin restorasyonunu gerçekleştirmek üzere ihalelerimizi yaptık ve kilise restorasyonlarını da gerçekleştiriyoruz."



Kurum, Artuklular döneminden başlayıp Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine gelen tarihin her noktasındaki eserleri gün yüzüne çıkarmaya gayret gösterdiklerini kaydetti.



"İki millet bahçesini bitirdik"



Vatandaşların gezebilmeleri için millet bahçelerini yaptıklarını belirten Kurum, "Şuan üzerinde bulunduğumuz alan Diyarbakır'a kazandırdığımız millet bahçesidir. Bu anlamda iki millet bahçemizi bitirdik. Stadyumun olduğu alanda da üçüncü millet bahçesini de en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Bunu da Diyarbakırımıza ve bölge halkına kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart seçimleri için yayınladığı 11 maddelik manifestosunu hatırlatan Kurum, paylaşılan projelere bakıldığında artık dünyada ülkelerin değil şehirlerin yarıştığını belirtti.



Bakan Kurum şöyle devam etti:



"Dolayısıyla marka şehirlerin yapılabilmesi vatandaşın yaşam kalitesinin artırılması amacıyla altyapıdan üstyapıya birçok projeyi bizim belediyelerimizle, AK Parti belediyeciliğiyle gönül belediyeciliğiyle vatandaşa sunmamız gerekiyor. Bu noktada Diyarbakır bizim için çok önemli şehrimiz. Bölge için en önemli potansiyelimiz."



Geçmişte bakanlar, milletvekilleri ve valilerin bölgeye çok büyük hizmetler yaparak bölgeyi adeta ihya ettiğini anlatan Kurum, bölgede gönülleri inşa edeceklerini söyledi.



Diyarbakırlı vatandaşların ihtiyaç duyduğu her projenin arkasında olduklarını ifade eden Kurum, "İnşallah yeni dönemde Cumali başkanımızla birlikte de bu projelerin yenisini eklemek suretiyle vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmak ve marka şehir anlamında Diyarbakır'ı bulunduğu noktadan daha üste çekmek adına var gücümüzle çalışmaya gayret edeceğiz." dedi.



Kurum, bir gazetecinin Sur'daki ihya çalışmaları ne kadar sürecek, çalışmalar ne zaman tamamlanacak? sorusuna şöyle cevap verdi:



"Burada konut olarak bin 500 tescilli eserimiz var. Bunların 320 tanesinin bir ay içinde ihalesini gerçekleştireceğiz. Bu ihaleleri de gerçekleştirdiğimiz zaman bir otel bölgesi düşünüyoruz. Butik otellerin yer aldığı, buraya gelen vatandaşlarımızın turistlerimizin bu otellerde ikamet edeceği ve vakit geçirebileceği butik oteller düşünüyoruz. Bununla ilgili de bir hasılat paylaşımı modelle otellerin de ihalesini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla bir ay, bir buçuk ay içerisinde burada ihale edilmemiş, yapımına başlanmamış hiçbir inşaatımız kalmayacak."



İlçede iki kilise, okul, cami ve konutlardan olmak üzere 5 tescilli eserin bulunduğunu dile getiren Kurum, kiliseler ve tescilli konutlarla ilgili süreci başlattıklarını dile getirdi.



Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Onların da ihalesi yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde vakıflar genel müdürlüğü ile bakanlığımız arasında yürütülüyor. Vakıflar genel müdürümüzün, bölge müdürümüzün bize verdiği bilgiye göre bugün neticelenecek ve tescilli eserlerin inşaatına da başlamış olacağız. Bu yıl içerisinde burası büyük oranda toplanacak. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde artık burada yaşam tam anlamıyla başlamış, tarihin, kültürün ve ecdadın bize bıraktığı eserlerin içinde tüm milletimizin vakit geçireceği çok önemli bir mekan olacak. Ticari aksların olduğu ve bu ticari aksların içerisinde millet kıraathanelerinden kültür merkezlerinin olduğu, kadınların, çocukların ve gençlerin vakit geçirebilecekleri tüm alanların da proje içerisinde yapmaya gayret ediyoruz. İnşallah bu proje bittiği zaman Sur eskisinden daha güzel, Diyarbakır eski Diyarbakır'dan daha güzel bir hal alacak."



Kurum, kentin sembol eserlerinde Kurşunlu camisinde ilk ezan sesini ne zaman duyacağız? sorusuna da "Cumhurbaşkanımız inşallah Diyarbakır'a gelecekler. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle böyle bir programı valiliğimiz organize ediyor. İnşallah o zaman ilk ezan sesini de duyuyor olacağız." diye yanıt verdi.



Bakan Kurum'a, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Sur Belediye Başkanvekili Kaymakam Abdullah Çiftçi ve kurum yetkilileri eşlik etti.

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