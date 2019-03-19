Son Dakika Haberleri: Kurum"(Tarihi Sokakların Korunması) Bu Projeleri de Kararlı Şekilde Yürütüyoruz"

Kurum"(Tarihi Sokakların Korunması) Bu Projeleri de Kararlı Şekilde Yürütüyoruz"

27 dakika önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.(11)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:25 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Murat Kurum, Güncel
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