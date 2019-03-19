Son Dakika Haberleri: Kurum: "(Tarım Arazilerinin Kiralanması) 218 Bin Vatandaşımızı İlgilendiren Süreçte Yaklaşık 180...

Kurum: "(Tarım Arazilerinin Kiralanması) 218 Bin Vatandaşımızı İlgilendiren Süreçte Yaklaşık 180...

1 saat önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.(4)
Bakan Kurum: "(Tarım arazilerinin kiralanması) 218 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte yaklaşık 180 bin çiftçimiz bu düzenlemeden faydalandı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:15 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Murat Kurum, Güncel
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