Kurum: "(Tarım Arazilerinin Kiralanması) 218 Bin Vatandaşımızı İlgilendiren Süreçte Yaklaşık 180...
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- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:15 Kaynak: AA
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