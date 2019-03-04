Kurum: "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet İlkesi Etrafında Buluşan Herkesle Birlikte...
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- Kadınhanı Şehir Konağı açılış töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un tören alanına gelişi Tören alanındaki vatandaşlar Kurum'un konuşması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kadınhanı Şehir Konağı açılış törenine katıldı.
- Kadınhanı Şehir Konağı açılış töreni
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un tören alanına gelişi
Tören alanındaki vatandaşlar
Kurum'un konuşması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kadınhanı Şehir Konağı açılış törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:43 Kaynak: AA
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