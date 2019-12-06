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Kurum: "(Termik santraller) 1 Ocak itibarıyla süreci başlatacak, mevzuata aykırı ne kadar tesis...
6 saat önce
Kurum: "(Termik santraller) 1 Ocak itibarıyla süreci başlatacak, mevzuata aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız."
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:46 Kaynak: AA
Kurum: "(Termik santraller) 1 Ocak itibarıyla süreci başlatacak, mevzuata aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız."
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