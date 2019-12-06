Son Dakika Haberleri: Kurum: "(Termik santraller) 1 Ocak itibarıyla süreci başlatacak, mevzuata aykırı ne kadar tesis...
Son Dakika Güncel Kurum: '(Termik santraller) 1 Ocak itibarıyla süreci başlatacak, mevzuata aykırı ne kadar tesis... - Son Dakika

Kurum: "(Termik santraller) 1 Ocak itibarıyla süreci başlatacak, mevzuata aykırı ne kadar tesis...

6 saat önce

Kurum: "(Termik santraller) 1 Ocak itibarıyla süreci başlatacak, mevzuata aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız."

Kurum:

Kurum: "(Termik santraller) 1 Ocak itibarıyla süreci başlatacak, mevzuata aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan'ın partisinin kuruluş tarihini Ocak ayına ertelediği iddia edildi
Chelsea'ye CAS'tan müjdeli haber! Transfer yasağı kalktı Önce milli piyangoyu vurdu ardından define buldu 'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 19:20:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurum: "(Termik santraller) 1 Ocak itibarıyla süreci başlatacak, mevzuata aykırı ne kadar tesis...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]