Kurum: "Tespiti yapılan ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık bina sayısı 309'a, 4 bin 425 bağımsız bölüme ulaştı."
07.11.2020 11:25
Kurum: "Tespiti yapılan ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık bina sayısı 309'a, 4 bin 425 bağımsız bölüme ulaştı.
Kurum: "Tespiti yapılan ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık bina sayısı 309'a, 4 bin 425 bağımsız bölüme ulaştı."
Son Dakika Son Dakika! FETÖ'den aranan Bank Asya'nın kurucu ortağı Ankara'da sahte kimlikle yakalandı Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi Görevden alınan Murat Uysal'ın 16 aylık karnesi! Doları 5.72'den devralıp 8.51'de bıraktı Joe Biden seçim sonucu netleşmeden ABD halkına seslendi: Öfkeyi ve şeytanlaşmayı geçmişte bırakmamız gerekiyor İstanbul'da akıl almaz olay! Morg görevlisi, ölen kişinin cebinden 90 bin liralık çeki çaldı Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı Almanya Türkiye'yi koronavirüs risk bölgesi ilan etti, anlaşma iptal edildi