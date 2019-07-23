Kurum: "Toplamda 3 ilçe 45 köyde hasar tespit çalışması yapıldı"
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları DÜZCE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Düzce'deki su baskını ve toprak kayması) Toplamda 3 ilçe 45 köyde hasar tespit çalışması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:09 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
'un açıklamaları DÜZCE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "( Düzce
'deki su baskını
ve toprak kayması) Toplamda 3 ilçe 45 köyde hasar tespit çalışması yapıldı. Yapılan hasar tespit çalışmalarına göre 319 az hasarlı binamız, 45 ağır hasarlı binamız, 85 yıkık ve 26 da istinat duvarı olmak üzere toplamda 475 binamız bu heyelandan, selden etkilenmiş durumda. Yine 66 binamız da heyelan riski altında."
Düzce'deki selde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı "Osmanlı torunu"nun İngiltere'de başbakan seçilmesi kabinede gerilim yarattı Yıldırım'dan "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı" sorusuna kahkahalı yanıt On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı