Son Dakika Haberleri: Kurum: "Toplamda 3 ilçe 45 köyde hasar tespit çalışması yapıldı"
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Kurum: "Toplamda 3 ilçe 45 köyde hasar tespit çalışması yapıldı"

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları DÜZCE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Düzce'deki su baskını ve toprak kayması) Toplamda 3 ilçe 45 köyde hasar tespit çalışması yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları DÜZCE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "( Düzce'deki su baskını ve toprak kayması) Toplamda 3 ilçe 45 köyde hasar tespit çalışması yapıldı. Yapılan hasar tespit çalışmalarına göre 319 az hasarlı binamız, 45 ağır hasarlı binamız, 85 yıkık ve 26 da istinat duvarı olmak üzere toplamda 475 binamız bu heyelandan, selden etkilenmiş durumda. Yine 66 binamız da heyelan riski altında."
Kurum: Toplamda 3 ilçe 45 köyde hasar tespit çalışması yapıldı
Murat Kurum, su baskını, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:09 Kaynak: AA
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