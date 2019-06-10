Son Dakika Haberleri: Kurum, toplu konut mağdurlarıyla görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Kurum, toplu konut mağdurlarıyla görüştü

3 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplu konut mağdurlarına ilişkin, "Görünen o ki tüm Türkiye'de yaklaşık 100 bin vatandaşın bu süreçten etkilenmesi söz konusu. Esenyurt bölgesinde ise ifade edilen rakam yaklaşık 30 bin.

Kurum, toplu konut mağdurlarıyla görüştü, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplu konut mağdurlarına ilişkin, "Görünen o ki tüm Türkiye'de yaklaşık 100 bin vatandaşın bu süreçten etkilenmesi söz konusu. Esenyurt bölgesinde ise ifade edilen rakam yaklaşık 30 bin. Bakanlık olarak bir irtibat ofisi kuracağız. Bu irtibat ofisi içerisinde öncelikli olarak vatandaşların yüklenicilerle veya arsa sahipleriyle yapmış oldukları sözleşmeleri kendimiz inceleyeceğiz." dedi.
Kurum, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığında toplu konut mağdurlarıyla bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren toplantıda vatandaşların sorunlarını dinleyen Kurum, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Esenyurt'ta yarım kalan inşaatlar dolayısıyla mağdur olan vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Kurum, "Vatandaşlarımızla onların dertlerini ve sıkıntılarını dinlemek, bu sıkıntılara çözüm bulmak için bir toplantı düzenledik. Görünen o ki tüm Türkiye'de yaklaşık 100 bin vatandaşın bu süreçten etkilenmesi söz konusu. Esenyurt bölgesinde ise ifade edilen rakam yaklaşık 30 bin. Bakanlık olarak bir irtibat ofisi kuracağız. Bu irtibat ofisi içerisinde öncelikli olarak vatandaşların yüklenicilerle veya arsa sahipleriyle yapmış oldukları sözleşmeleri kendimiz inceleyeceğiz. Akabinde gönderilmesi gereken yerlere müfettişlerimizi görevlendireceğiz. Müfettişlerimiz de yapmış oldukları çalışma sonucunda bize bir veri sunacaklar. Bu veri çerçevesinde vatandaşın bu mağduriyetini en aza indirecek çalışmayı yine vatandaşımızla omuz omuza yapmak istiyoruz. Onlara bunun sözünü verdik." diye konuştu.
Hukuki bir durumun söz konusu olduğuna dikkati çeken Kurum, tarafların yaptıkları sözleşmelerde gerekleri yerine getirmeyen taraflar bulunduğunu söyledi.
Kurum, konunun bir tarafının da hukuki bir süre olduğunu ifade ederek, "Yapılması gereken her türlü düzenlemeyle birlikte vatandaşımızın mağduriyetini en aza indirecek süreci hep birlikte yönetmek istiyoruz. Onlarla birlikte, onlara hizmet etme, gönüllerine girme anlayışıyla bu çerçeveyi onlarla birlikte yürütmüş olacağız." dedi.
Kentsel dönüşüm çalışmalarının Türkiye'nin en önemli gerçeği olduğunun altını çizen Kurum, sözlerini şu değerlendirmelerle sonlandırdı:
"Dün de Güngören Tozkoparan'daydık. Yaklaşık 6 bin 500 bağımsız bölümü içeren mahallemizdeki dönüşümü de başlatıyoruz. İstanbul'un her ilçesine gittiğimizde sorunlu ve acil dönüştürülmesi gereken alanlar ne ise, bunları tespitini belediye başkanlarımızla, valilerimizle, kaymakamlarımızla, teşkilatımızla yapmak suretiyle dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz. Yerinde dönüşüm yapacağız. Vatandaşlarımızın mağduriyetini engelleyecek ve yine aynı mahallelerinde yaşamalarını sağlayacak bu dönüşümü de yapmak istiyoruz. Çerçevemiz yılda 300 bin konut."
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:36 Kaynak: AA
Türkiye, Esenyurt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzlanda havaalanından resmi açıklama geldi: Türkiye 1 saat 20 dakikada çıktı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Suriyelilerin plajlara girişi yasaklandı Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı Corentin Siamang kendini savundu! Meteoroloji saat verip vatandaşları uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 00:52:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurum, toplu konut mağdurlarıyla görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]