Kurum: "Trabzon Genelinde 4 Milyar 624 Milyon Liralık Yatırım Yaptık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlık olarak Trabzon genelinde 4 milyar 624 milyon liralık yatırım yaptıklarını, devam eden yatırımların da yaklaşık 510 milyon lira tutarında olduğunu söyledi.

Kurum, AK Parti Trabzon İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Trabzon'un tarihi, doğası ve kültürel değerlerinin önemine işaret ederek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Trabzon ve ilçelerinde hayata geçirdiği ve geçirmeyi planladığı projelere ilişkin bilgi verdi.



Sanayileşme, çarpık kentleşme, köyden kente göçle Trabzon'da da düzensiz yapılaşma oluştuğunu ifade eden Kurum, "Bu düzensiz yapılaşma 1950'li yıllarda başlayan sanayileşmeyle giderek artmıştır. AK Parti döneminde bu çarpık yapılaşmaya ilişkin çok mücadeleler verdik. Hem eski bakanlarımız hem belediye başkanlarımız hem milletvekillerimiz kentsel dönüşüm ve riskli binaların yenilenmesi noktasında birçok mücadele verdik. Baktığınızda Trabzon bölgede bir değer ancak bizim bu değeri daha da yukarı taşımamız gerekiyor." dedi.



Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde 30'a yakın şehri ziyaret ettiklerine dikkati çekerek, gittikleri yerlerde şehrin problemlerini ilgililerin bir araya geldiği masa etrafında toplanarak çözmeye çalıştıklarını anlattı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Trabzon'a yaptığı yatırımlara değinen Kurum, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Trabzon genelinde 4 milyar 624 milyon liralık yatırım yaptık. Devam eden yatırımlarımız da yaklaşık 510 milyon lira tutarında." dedi.



Kurum, Çömlekçi Mahallesi'nde 89 bin metrekarelik alanda örnek bir kentsel dönüşüm çalışması yapmak istediklerini vurgulayarak, 2019'da başlayacak projeyi 2023 yılında tamamlamayı istediklerini, aynı zamanda Çömlekçi ile Meydan semti arasında yürüyen merdiven aksı oluşturarak bu alanları birbirine bağlayacaklarını ifade etti.



Bakan Kurum, Pazarkapı, Zağnos ve Çömlekçi'deki dönüşün projelerini, vatandaşları da dahil ederek, davul ve zurnayla hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.



Trabzon ile Vakfıkebir ve Akçaabat ilçelerinde yapılacak millet bahçelerine ilişkin de bilgi veren Kurum, böylelikle Trabzon'a 2019 yılında 3 millet bahçesi kazandıracaklarını söyledi.



Bakan Kurum, şehrin çeşitli ilçelerinde yapılacak çalışmalara ilişkin de bilgi paylaşımda bulunarak, "Sürmene Yeniçam Tersanesi içinde 60 bin metrekare alanı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının lojistik üs yapması için tahsisini bugün imzaladık. İnşallah bu projeyi de yaptığımızda Sürmene'de hem istihdam anlamında hem de ekonomik değer anlamında önemli bir proje olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na şimdiye kadar yaptığı çalışmalar için teşekkür eden Kurum, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu'na tüm projelerinde Bakanlık olarak her türlü desteği vereceklerini de ifade etti.



Teşkilat üyelerinden yerel seçimler için kapı kapı dolaşıp vatandaşları dinlemelerini isteyen Kurum, şöyle devam etti:



"Gidin konuşun, vatandaşın derdini dinleyin, yapabileceğinizi söyleyin, yapamayacağınızı da nedeniyle birlikte söyleyin. İnsanlar sizden başka bir şey beklemiyor. Dolayısıyla biz kapı kapı dolaşıp vatandaşımızın derdini dinlemek ve çözüm bulmak suretiyle çalışacağız ve inşallah tüm belediyelerimizi alarak Trabzon'u daha yukarıya çekeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan bir müjde de sizden bekliyoruz."



Bakanlık olarak tüm illerde çevre ve şehircilik anlamında yapılması gereken her projenin arkasında olduklarına dikkati çeken Kurum, "Burada da hiçbir şekilde tasarrufumuz yok. Yapılması gerekenleri öncelik sıralamasını yaparak ki ilk 100 günlük eylem planlarımızı yüzde 98'lik başarıyla tamamladık, şimdi ikinci 100 günlük eylem planlarına geçtik, onlara da aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz ve şehirlerimizi bulunduğu noktadan çok daha yukarıya çekeceğiz." diye konuştu.



"Uzungöl de Ayder gibi bizim bir değerimiz"



Bakan Kurum, bir gazetecinin, "Rize'de Ayder Yaylası'nda yapılan dönüşümü Uzungöl için de yapmayı planlıyor musunuz?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:



"Buradan Rize'ye geçeceğiz ve orada Ayder'in dönüşümüne ilişkin kararlar alacağız ve Ayder'de dönüşümü 2019 yılında başlatacağız. Uzungöl de Ayder gibi bizim değerimiz. Oraya ilişkin de ön çalışmaları yapıyoruz. Yeni dönemde Uzungöl'ün doğal güzelliklerinin ön planda olduğu, insanların oraya giderken trafikte eziyet çekmedikleri bir projeyi belediyelerimizle gerçekleştiriyor olacağız. Bu projenin içinde her zaman vatandaşımız olacak, vatandaşımızın rızası da olacak, belediye de destek verecek, bakanlık olarak biz de her türlü desteği vereceğiz ve bizim Ayder, Uzungöl gibi değerlerimizi de ön plana çıkaracak projeler olacak ve bölgede istihdamı, turizmi artıracak projeler olacak."



Ziyarette, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve parti yöneticileri de hazır bulundu.



Tarihi belediye binasına ziyaret



Bakan Kurum, daha sonra Atatürk Alanı'ndaki tarihi belediye binasını ziyaret etti.



Gümrükçüoğlu, ziyareti dolayısıyla Kurum'a teşekkür ederek, çok verimli ve güzel çalışma gününü halkın içinde birlikte geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Gümrükçüoğlu, ziyaret anısına Kurum'a gümüş telkariden hazırlanmış vazo verdi.



Kurum, iki dönem Trabzon'a büyük hizmetleri olan Gümrükçüoğlu'na teşekkür etti.

