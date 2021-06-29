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Kurum: "Tüm dünyanın en önemli meselesi olan iklim değişikliğine ilişkin adımlar meclisimizle birlikte atılacaktır" - Son Dakika

Kurum: "Tüm dünyanın en önemli meselesi olan iklim değişikliğine ilişkin adımlar meclisimizle birlikte atılacaktır"

29.06.2021 16:06

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması TBMM - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması TBMM - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Toplantısı"na katıldı. (1)

Kurum: Tüm dünyanın en önemli meselesi olan iklim değişikliğine ilişkin adımlar meclisimizle birlikte atılacaktır
Kurum: Tüm dünyanın en önemli meselesi olan iklim değişikliğine ilişkin adımlar meclisimizle birlikte atılacaktır
Kurum: Tüm dünyanın en önemli meselesi olan iklim değişikliğine ilişkin adımlar meclisimizle birlikte atılacaktır
Kurum: Tüm dünyanın en önemli meselesi olan iklim değişikliğine ilişkin adımlar meclisimizle birlikte atılacaktır

Murat Kurum, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurum: 'Tüm dünyanın en önemli meselesi olan iklim değişikliğine ilişkin adımlar meclisimizle birlikte atılacaktır' - Son Dakika


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