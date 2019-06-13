Kurum: "Tüm Türkiye'de 1 milyon 273 bin konutun kentsel dönüşüm sürecini başlattık"
56 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Belediyeler Birliği Meclisi Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:56 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Belediyeler Birliği Meclisi Toplantısı'na katıldı.
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