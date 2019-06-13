Son Dakika Haberleri: Kurum: "Tüm Türkiye'de 1 milyon 273 bin konutun kentsel dönüşüm sürecini başlattık"
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Kurum: "Tüm Türkiye'de 1 milyon 273 bin konutun kentsel dönüşüm sürecini başlattık"

56 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Belediyeler Birliği Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Belediyeler Birliği Meclisi Toplantısı'na katıldı.
Kurum: Tüm Türkiye'de 1 milyon 273 bin konutun kentsel dönüşüm sürecini başlattık
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:56 Kaynak: AA
çevre ve şehircilik bakanı, Güncel
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