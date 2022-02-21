Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un salona gelişi
İstiklal Marşı'nın okunması
Müzik dinletisi
Hazırlanan videonun izlenmesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması KONYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İklim Şurası"nın açılışında konuştu. (1)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kurum: 'Türkiye son 20 yılda her alanda değişimin, dönüşümün, yeniliğin merkezi olmayı başarmış ender ülkelerden biridir' - Son Dakika