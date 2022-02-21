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Kurum: "Türkiye son 20 yılda her alanda değişimin, dönüşümün, yeniliğin merkezi olmayı başarmış ender ülkelerden biridir" - Son Dakika

Kurum: "Türkiye son 20 yılda her alanda değişimin, dönüşümün, yeniliğin merkezi olmayı başarmış ender ülkelerden biridir"

21.02.2022 13:28

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un salona gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Müzik dinletisi Hazırlanan videonun izlenmesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un salona gelişi

İstiklal Marşı'nın okunması

Müzik dinletisi

Hazırlanan videonun izlenmesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması KONYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İklim Şurası"nın açılışında konuştu. (1)

Kurum: Türkiye son 20 yılda her alanda değişimin, dönüşümün, yeniliğin merkezi olmayı başarmış ender ülkelerden biridir
Kurum: Türkiye son 20 yılda her alanda değişimin, dönüşümün, yeniliğin merkezi olmayı başarmış ender ülkelerden biridir
Kurum: Türkiye son 20 yılda her alanda değişimin, dönüşümün, yeniliğin merkezi olmayı başarmış ender ülkelerden biridir

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İstiklal Marşı, Murat Kurum, Selçuklu, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurum: 'Türkiye son 20 yılda her alanda değişimin, dönüşümün, yeniliğin merkezi olmayı başarmış ender ülkelerden biridir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurum: "Türkiye son 20 yılda her alanda değişimin, dönüşümün, yeniliğin merkezi olmayı başarmış ender ülkelerden biridir" - Son Dakika
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