Kurum: "Türkiye'yi Güvensiz ve Kaçak Yapılardan Kurtarmak Ana Hedefimizdir"

- Toplantının yapıldığı salon Tanıtım filmi izlenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

- Toplantının yapıldığı salon

Tanıtım filmi izlenmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. -1-

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