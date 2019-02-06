Kurum: "Türkiye'yi Güvensiz ve Kaçak Yapılardan Kurtarmak Ana Hedefimizdir"
1 saat önce
- Toplantının yapıldığı salon Tanıtım filmi izlenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.
- Toplantının yapıldığı salon
Tanıtım filmi izlenmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. -1-
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:50 Kaynak: AA
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