Son Dakika Haberleri: Kurum: "Türkiye'yi Güvensiz ve Kaçak Yapılardan Kurtarmak Ana Hedefimizdir"

Kurum: "Türkiye'yi Güvensiz ve Kaçak Yapılardan Kurtarmak Ana Hedefimizdir"

1 saat önce

- Toplantının yapıldığı salon Tanıtım filmi izlenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

- Toplantının yapıldığı salon
Tanıtım filmi izlenmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. -1-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:50 Kaynak: AA

Murat Kurum, Güncel
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