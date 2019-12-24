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Kurum: "(Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı) Ülkemizin şehircilik tarihi açısından son...
6 saat önce
Kurum: "(Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı) Ülkemizin şehircilik tarihi açısından son derece önemli bir kilometre taşı olacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:06 Kaynak: AA
Kurum: "(Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı) Ülkemizin şehircilik tarihi açısından son derece önemli bir kilometre taşı olacaktır."
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