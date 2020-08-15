Kurum: "Vakit daha çok üretme daha büyük projeler yapmanın vaktidir" - Son Dakika
Kurum: "Vakit daha çok üretme daha büyük projeler yapmanın vaktidir"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Rize'de gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Rize'de gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuştu.
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15.08.2020 23:56:57. #1.12#
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