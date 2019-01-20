Kurum: "Vatandaşlarımızın Hazine ile Olan Mülkiyet Sorununu Çözeceğiz"
1 saat önce
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"nın sonuç bildirgesini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:02 Kaynak: AA
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