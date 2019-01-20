Son Dakika Haberleri: Kurum: "Vatandaşlarımızın Hazine ile Olan Mülkiyet Sorununu Çözeceğiz"

Kurum: "Vatandaşlarımızın Hazine ile Olan Mülkiyet Sorununu Çözeceğiz"

1 saat önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"nın sonuç bildirgesini açıkladı.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"nın sonuç bildirgesini açıkladı.(5)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:02 Kaynak: AA

Türkiye, Murat Kurum, Güncel
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