Son Dakika Haberleri: Kurum ve Erbaş, cami tasarımlarının yer aldığı sergiyi gezdi
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Kurum ve Erbaş, cami tasarımlarının yer aldığı sergiyi gezdi

38 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Diyanet İşleri Ali Erbaş'ın cami tasarımlarının yer aldığı sergiyi gezmesi -Cami Tasarımı Fikir Yarışması Ödül Töreni'nden detaylar- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Diyanet İşleri Ali Erbaş cami tasarımlarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Diyanet İşleri Ali Erbaş'ın cami tasarımlarının yer aldığı sergiyi gezmesi
-Cami Tasarımı Fikir Yarışması Ödül Töreni'nden detaylar
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Diyanet İşleri Ali Erbaş cami tasarımlarının yer aldığı sergiyi gezdi.
Kurum ve Erbaş, cami tasarımlarının yer aldığı sergiyi gezdi
Diyanet İşleri Başkanlığı, Murat Kurum, Ali Erbaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:53 Kaynak: AA
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