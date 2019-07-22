Kurum ve Erbaş, cami tasarımlarının yer aldığı sergiyi gezdi
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Diyanet İşleri Ali Erbaş'ın cami tasarımlarının yer aldığı sergiyi gezmesi -Cami Tasarımı Fikir Yarışması Ödül Töreni'nden detaylar- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Diyanet İşleri Ali Erbaş cami tasarımlarının yer aldığı sergiyi gezdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:53 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
ve Diyanet İşleri Ali Erbaş
'ın cami tasarımlarının yer aldığı sergiyi gezmesi
-Cami Tasarımı Fikir Yarışması Ödül Töreni'nden detaylar
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Diyanet İşleri Ali Erbaş cami tasarımlarının yer aldığı sergiyi gezdi.
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