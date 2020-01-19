Kurum ve kuruluş temsilcileriyle istişareler sürüyor - Son Dakika
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Kurum ve kuruluş temsilcileriyle istişareler sürüyor

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türk Eğitim-Sen Erzurum Şube Başkanlığını ziyaret ederek dernek yönetimi ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Kurum ve kuruluş temsilcileriyle istişareler sürüyor, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türk Eğitim-Sen Erzurum Şube Başkanlığını ziyaret ederek dernek yönetimi ile kahvaltı programında bir araya geldi. Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Şendoğan Karagöz'ün de eşlik ettiği ziyarette, Şube Başkanı Murat Keskinler ile yönetimi ve sendika üyeleri hazır bulundu.


Ziyarette konuşan Başkan Keskinler, Rektör Çomaklı'nın sendikalarını ziyaret etmesinden memnun olduklarını belirterek; ülkemizin, milletimizin ve insanlığın geleceğinin daha iyi, daha güzel olması için sendikacılık yaptıklarını söyledi. Erzurum'daki eğitim ve sendikacılık faaliyetleri hakkında bilgi veren Keskinler, kurum idari yöneticileriyle kurulacak koordinasyon sonrası hem çalışanların sorunlarının daha kolay çözüleceğini hem de sunulan hizmetin kalitesinin artacağını dile getirdi.


Erzurum'daki eğitimin kalitesini artırmak için Atatürk Üniversitesi ile Türk Eğitim-Sen olarak karşılıklı etkileşim ve bilgi alış verişi ile neler yapılabileceği noktasında Rektör Çomaklı öncülüğünde başlatılan STK, vakıf ve dernek toplantılarının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Keskinler, gösterdiği yakınlıktan dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkür ederek kendisine ve ekibine başarılar diledi.


Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise Türk Eğitim-Senin kamu çalışanları nezdinde tüm halkımızı ve insanları kucaklamasını çok anlamlı bulduğunu, bu çerçevede yapılan çalışma ve faaliyetleri yakından takip ettiğini belirtti. Sivil toplum örgütlerinin önemine dikkat çeken Rektör Çomaklı, Türk Eğitim-Senin sendikacılık açısından önemli bir konumda bulunduğunu ifade ederek ülkemizin demokratikleşmesinde sivil toplum kuruluşlarının etkili olduğunu, bu manada ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve gelecek dönemde de bu iş birliklerine devam edeceklerini söyledi. - ERZURUM

Erzurum, Çomaklı, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:50 Kaynak: İHA
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