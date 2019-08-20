Son Dakika Haberleri: Kurum: "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz"
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Kurum: "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz"

47 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'un kıyı ve koylarında incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'un kıyı ve koylarında incelemelerde bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz."
Murat Kurum, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:11 Kaynak: AA
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