Kurum: "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz"
47 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'un kıyı ve koylarında incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:11 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Bodrum
'un kıyı ve koylarında incelemelerde bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz."
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