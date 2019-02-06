Kurum: "Yerel Yönetimlerimiz, Kentsel Dönüşüm Uygulamaları İçin Düşük Faizli Kredi Kullanabilecek"
1 saat önce
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. -6-
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tüm yerel yönetimler, İlbank'tan kredibilitesi olduğuna dair onay belgesi getirmesi durumunda kentsel dönüşüm uygulamaları için düşük faizli kredi kullanabilecek. Bunlar için herhangi bir teminat göstermesine gerek olmayacak."
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:00 Kaynak: AA
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