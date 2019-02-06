Son Dakika Haberleri: Kurum: "Yerel Yönetimlerimiz, Kentsel Dönüşüm Uygulamaları İçin Düşük Faizli Kredi Kullanabilecek"

Kurum: "Yerel Yönetimlerimiz, Kentsel Dönüşüm Uygulamaları İçin Düşük Faizli Kredi Kullanabilecek"

1 saat önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. -6-

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tüm yerel yönetimler, İlbank'tan kredibilitesi olduğuna dair onay belgesi getirmesi durumunda kentsel dönüşüm uygulamaları için düşük faizli kredi kullanabilecek. Bunlar için herhangi bir teminat göstermesine gerek olmayacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:00 Kaynak: AA

Murat Kurum, Güncel
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