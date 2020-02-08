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Kurum: "Yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza etaplar halinde konutlarımızın teslimini...
7 saat önce
Kurum: "Yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza etaplar halinde konutlarımızın teslimini gerçekleştireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:36 Kaynak: AA
Kurum: "Yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza etaplar halinde konutlarımızın teslimini gerçekleştireceğiz."
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