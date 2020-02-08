Kurum: "Yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza etaplar halinde konutlarımızın teslimini... - Son Dakika
Son Dakika Politika Kurum: 'Yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza etaplar halinde konutlarımızın teslimini... - Son Dakika

Kurum: "Yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza etaplar halinde konutlarımızın teslimini...

7 saat önce

Kurum: "Yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza etaplar halinde konutlarımızın teslimini gerçekleştireceğiz.

Kurum:

Kurum: "Yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza etaplar halinde konutlarımızın teslimini gerçekleştireceğiz."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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