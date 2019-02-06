Kurum: "Yıllık En Az 300 Bin Konut Dönüştürme Hedefi Koyduk"

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. -2-



Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Yıllık 300 bin konutun 30 binini Bakanlık olarak dönüştüreceğiz. Kalan 270 bin konut için de belediyelere, özel sektörümüze çağrıda bulunuyorum, Emlak Bankası'nın da bu sürece dahil olmasıyla kentsel dönüşümde hem özel sektörümüze hem belediyelerimize gerekli finans desteğini sağlayacağız."

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Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Hedef Her Yıl 300 Bin Konut

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