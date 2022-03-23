Dünya Meteoroloji Günü programı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Fotoğraf yarışmasında dereceye girenlerin ödüllerinin takdimi
Meteoroloji editörlerine plaket takdimi
Hatıra fotoğraf çekimi ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dünya Meteoroloji Günü" programında konuştu. (4)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kurum: 'Zirai tahmin, tarımsal hava tahmini gibi çiftçimizi doğrudan ilgilendiren alanlarda da tahminlerimizi yapıyoruz' - Son Dakika