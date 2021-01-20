Kuruma noktasına gelen Gölbaşı Barajı'nın su seviyesi yağışlarla arttı - Son Dakika
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Kuruma noktasına gelen Gölbaşı Barajı'nın su seviyesi yağışlarla arttı

20.01.2021 09:07
Kuruma noktasına gelen Gölbaşı Barajı'nın su seviyesi yağışlarla arttı

BURSA Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan ancak kuraklık nedeniyle geçtiğimiz ay su seviyesi yüzde 90 çekilen Gölbaşı Barajı'nın doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 50 oldu.

BURSA Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan ancak kuraklık nedeniyle geçtiğimiz ay su seviyesi yüzde 90 çekilen Gölbaşı Barajı'nın doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 50 oldu. Çatlamış toprak üzerinde duran sandallar da su üzerine çıktı.

1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından tarım arazilerinin sulanması için Bursa'nın Kestel ilçesine yaptırılan Gölbaşı Barajı'nın su seviyesi, kuraklık nedeniyle geçen aralık ayında yüzde 90 azaldı. Uludağ ve Katır dağlarından akan sularla beslenen, Gürsu, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçesindeki tarım arazilerini sulamak için kullanılan barajın su seviyesi, son bir haftadaki yağmur ve kar yağışıyla yeniden artışa geçti. Kuraklık nedeniyle geçtiğimiz ay çatlamış toprak üzerinde duran sandallar, yağışla tekrar su üzerine çıktı. Yüzde 50 dolan baraj, dronla havadan görüntülendi.

'KARLA BİRLİKTE SU SEVİYESİ ARTMIŞ'Baraj yakınında evi olan Mustafa Demir, "Sık sık buralara geliyoruz. Yazın balık avlamak için geliyoruz. Bundan bir hafta önce yine gelmiştik. O zaman bu su daha da ilerideydi. Kurak göletin üzerinde yürüyorduk. Ama karın yağmasıyla su seviyesi artmış. İnşallah kar eriyince, bahar aylarına doğru su seviyesi eski seviyesine çıkacaktır" dedi.'KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE ÜMİDİMİZ ARTTI'Doğa yürüyüşçüsü Erdal Akkaya, "Doğa yürüyüşünü çok seviyoruz. Birkaç hafta önce buraya yürüyüş için geldiğimizde suyun ileride olduğunu görmüştük. Önceki yıllarda da su çekilmişti ama bu yıl su komple çekildi. Gölün içerisinde olan kayıkların toprak üzerinde olduğunu gördük. Çok endişeliydik ama son yağan kar yağışıyla ümidimiz arttı. İnşallah birkaç defa daha yağar ve göl tamamen dolar, kuraklık da biter" diye konuştu.

Kuruma noktasına gelen Gölbaşı Barajı'nın su seviyesi yağışlarla arttı
Kuruma noktasına gelen Gölbaşı Barajı'nın su seviyesi yağışlarla arttı
Kuruma noktasına gelen Gölbaşı Barajı'nın su seviyesi yağışlarla arttı
Kuruma noktasına gelen Gölbaşı Barajı'nın su seviyesi yağışlarla arttı
Kuruma noktasına gelen Gölbaşı Barajı'nın su seviyesi yağışlarla arttı
Kuruma noktasına gelen Gölbaşı Barajı'nın su seviyesi yağışlarla arttı
Kuruma noktasına gelen Gölbaşı Barajı'nın su seviyesi yağışlarla arttı
Kuruma noktasına gelen Gölbaşı Barajı'nın su seviyesi yağışlarla arttı
Kuruma noktasına gelen Gölbaşı Barajı'nın su seviyesi yağışlarla arttı
Kuruma noktasına gelen Gölbaşı Barajı'nın su seviyesi yağışlarla arttı
Kuruma noktasına gelen Gölbaşı Barajı'nın su seviyesi yağışlarla arttı
Kuruma noktasına gelen Gölbaşı Barajı'nın su seviyesi yağışlarla arttı
Kuruma noktasına gelen Gölbaşı Barajı'nın su seviyesi yağışlarla arttı
Kuruma noktasına gelen Gölbaşı Barajı'nın su seviyesi yağışlarla arttı
Kuruma noktasına gelen Gölbaşı Barajı'nın su seviyesi yağışlarla arttı
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Kaynak: DHA

Kestel, Tarım, Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuruma noktasına gelen Gölbaşı Barajı'nın su seviyesi yağışlarla arttı - Son Dakika


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