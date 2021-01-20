Kuruma noktasına gelen Gölbaşı Barajı'nın su seviyesi yağışlarla arttı

BURSA Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan ancak kuraklık nedeniyle geçtiğimiz ay su seviyesi yüzde 90 çekilen Gölbaşı Barajı'nın doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 50 oldu. Çatlamış toprak üzerinde duran sandallar da su üzerine çıktı.

1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından tarım arazilerinin sulanması için Bursa'nın Kestel ilçesine yaptırılan Gölbaşı Barajı'nın su seviyesi, kuraklık nedeniyle geçen aralık ayında yüzde 90 azaldı. Uludağ ve Katır dağlarından akan sularla beslenen, Gürsu, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçesindeki tarım arazilerini sulamak için kullanılan barajın su seviyesi, son bir haftadaki yağmur ve kar yağışıyla yeniden artışa geçti. Kuraklık nedeniyle geçtiğimiz ay çatlamış toprak üzerinde duran sandallar, yağışla tekrar su üzerine çıktı. Yüzde 50 dolan baraj, dronla havadan görüntülendi.