KURUMA TEHLİKESİ OLAN TAHTAKÖPRÜ BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ - Son Dakika
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KURUMA TEHLİKESİ OLAN TAHTAKÖPRÜ BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

12.03.2022 15:53

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Amik Ovası'nı sulayan Karasu Çayı üzerindeki Tahtaköprü Barajı'nda kar yağışıyla doluluk, 128 milyon metreküp kapasiteye ulaştı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Amik Ovası'nı sulayan Karasu Çayı üzerindeki Tahtaköprü Barajı'nda kar yağışıyla doluluk, 128 milyon metreküp kapasiteye ulaştı. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, "Bu yıl yağan yoğun kar ve yağmur çiftçilerimizin yüzünü güldürecek" dedi.

İslahiye'ye 25 kilometre uzaklıktaki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi, yağış yetersizliği nedeniyle düştü. Son 6 ayda 409 kilogram yağış düşmesi ve karların erimeye başlamasıyla barajdaki doluluk oranı, 128 milyon metreküp kapasiteye ulaştı. Yılda 20 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi hedeflenen baraj, aynı zamanda göçmen kuşların en önemli göç yolu üzerinde bulunmasıyla 22 türden 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.

Kuraklığın doluluk oranını yüzde 2'lere düşürmesiyle çiftçilerin endişelendiğini belirten İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, "Bu yıl yağan yoğun kar yağışının yanında, son 6 ayda 409 kilogram yağışın düşmesi, barajda 128 milyon metreküp su oranını yakalandı. Kış aylarının sonuna kadar 200 milyon metreküpe ulaşması tahmin edilirken, barajın doluluk oranıyla birlikte yer altı sularının dolması, çiftçilerimizin yüzünü güldürmektedir" diye konuştu.

KURUMA TEHLİKESİ OLAN TAHTAKÖPRÜ BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ
KURUMA TEHLİKESİ OLAN TAHTAKÖPRÜ BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ
KURUMA TEHLİKESİ OLAN TAHTAKÖPRÜ BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ
KURUMA TEHLİKESİ OLAN TAHTAKÖPRÜ BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ
KURUMA TEHLİKESİ OLAN TAHTAKÖPRÜ BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ
KURUMA TEHLİKESİ OLAN TAHTAKÖPRÜ BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ
KURUMA TEHLİKESİ OLAN TAHTAKÖPRÜ BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ
KURUMA TEHLİKESİ OLAN TAHTAKÖPRÜ BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ
KURUMA TEHLİKESİ OLAN TAHTAKÖPRÜ BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

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Ziraat Odası, Amik Ovası, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KURUMA TEHLİKESİ OLAN TAHTAKÖPRÜ BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KURUMA TEHLİKESİ OLAN TAHTAKÖPRÜ BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ - Son Dakika
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