Kuruma tehlikesindeki Seyfe Gölü'nde su seviyesi yüzde 50'ye ulaştı - Son Dakika

KIRŞEHİR'de Eylül ayından itibaren kuruma tehlikesi yaşayan kuş cenneti Seyfe Gölü'nde son yağışlarla birlikte su seviyesi yüzde 50'ye ulaştı. Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, "Eylül ve Ekim aylarında gölümüz tamamen kurumuştu. Ama yağışların etkisiyle şuan gölümüzde su oluştu" dedi.

İç Anadolu Bölgesi 'nin su kaynaklarından Seyfe Gölü, 1989 yılında 1'inci derece sit alanı, 1990 yılında tabiat koruma alanı ilan edildi. 1994 yılında Ramsar sözleşmesi ile uluslararası düzeyde korunması garanti altına alınan 152 bin hektarlık Seyfe Gölü, Eylül ve Ekim aylarında kuraklıkla mücadele etti. Su oranı büyük oranda azalan ve kuruma tehlikesi yaşayan Seyfe Gölü'nde, son yağışlarla birlikte su seviyesi arttı. 187 kuş türüne ev sahipliği yapan göldeki su oranı yüzde 50 seviyesine ulaştı.

'YAĞIŞLARIN ETKİSİYLE SU OLUŞTU'

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, kuş cenneti gölün kış ayları ile birlikte yağış almaya başladığını belirterek, "2020 yılının ilk günlerinde Seyfe Gölü konusunda az da olsa sevindirici bir konumdayız. Çünkü son zamanlarda az da olsa yağışın etkisiyle göldeki su oranı yüzde 50 civarına ulaştı. Seyfe Gölü'nün tabanı çorak toprak olduğu için bir damla bile su düşse tabana inmiyor ve yüzeyde kalıyor. Yani Seyfe Gölü'nde tabana su gitmiyor. Bilindiği gibi Eylül ve Ekim aylarında gölümüz tamamen kurumuştu. Kurumasının nedeni de buharlaşmaydı. Yüzey su girişi maalesef olmuyordu. Şuan yine yüzey su girişi yok; ama yağışların etkisiyle şuan gölümüzde su oluştu" dedi.

'KUŞLAR GERİ GELDİ'

Yağış nedeniyle göle çok sayıda kuşun geldiğini ifade eden Çetiner, "Bu kadar suyla bile şuanda binlerce kuşu bir arada görebiliyoruz. Çünkü dünyada 4 adet göç yolu var. Bunlardan iki tanesi Türkiye 'den geçiyor. Bir tanesi de Seyfe Gölü kuş cenneti üzerinden geçiyor. Buradan geçen kuşlarımız eğer ortam güzelse gelip konaklıyorlar. Ortam müsait olmadığında da devam edip gidiyorlar. Eğer ortam müsait değilse ben bir doğa suçu işlediğimizi düşünüyorum. Çünkü kuşların yaşam hakkını kendilerine vermeliyiz. Onlara barınabilecekleri bir ortam sağlamamız gerekiyor. Göl kuruduğu zaman bizler de rahatsız oluyoruz. Şuan kaz, ördek, angut, martı ve diğer türlü kuşlarımız Seyfe Gölü'nde mevcut. Su seviyesi bizi mutlu etmiyor. Biz istiyoruz ki suyumuz daha fazla olsun. Kuşlarımıza rahat ortam bulamadığımızda bunun rahatsızlığını yaşıyorum. Tek umudumuz Seyfe Gölü ile ilgili çalışmaların hızlanması ve eski güzelliğine dönmesidir" ifadelerini kullandı.

'KUŞLAR GÖLÜN ÖNEMİNİ BİZDEN DAHA ÇOK İYİ BİLİYOR'

Geçen yıl Ağustos ayının sonuna kadar yüzde 90 su yoğunluğunun olduğunu söyleyen Çetiner, "Bu da geçen yıl yağışların Haziran ve Temmuz ayına kadar sarkmasından kaynaklandı. İnşallah Temmuz ayına kadar yağışlar devam ederse doluluk da devam edecektir. Kuş sayımız da çeşit olarak artacaktır. Bu da kuş cenneti Seyfe Gölü'nün güzelliğini ortaya koyacaktır. Kuşlar Seyfe Gölü'nün önemini bizden daha çok biliyor. Bizler de en az kuşlar kadar Seyfe Gölü'nün önemini bilirsek gölümüz kurtarılacaktır" diye konuştu.