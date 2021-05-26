Kurumakta olan Oltu Çayı'nda 3 kurbağanın yaşam mücadelesi kamerada - Son Dakika

Kurumakta olan Oltu Çayı'nda 3 kurbağanın yaşam mücadelesi kamerada

26.05.2021 18:27

Kurumakta olan Oltu Çayı'nda 3 kurbağanın yaşam mücadelesi kamerada Oltu Çayı'nın kuruma noktasına gelmesinin ardından su birikintisinde üç kurbağanın birbirine sarılarak yüzme görüntüleri kameraya yansıdı.

Kurumakta olan Oltu Çayı'nda 3 kurbağanın yaşam mücadelesi kamerada

ERZURUM - Oltu Çayı'nın kuruma noktasına gelmesinin ardından su birikintisinde üç kurbağanın birbirine sarılarak yüzme görüntüleri kameraya yansıdı.

Oltu Çayı'nın kuruma noktasına gelmesinin ardından suda yaşayan canlı türlerin yaşamı tehlike altına girdi. Canlılar kalan su birikintilerinde yaşam mücadelesi verirken üç kurbağanın kuruyan çaydaki hayat mücadelesi kameralara yansıdı. Kurbağaların yaşam mücadelesini gören Fırat Aydın ise, "Oltu çayında ilk defa böyle bir görüntü ile karşılaştım. Üç kurbağa üst üste binmişler yüzmeye çalışıyorlar, sanki diğer ikisi yüzmeyi bilmiyor da birisi onları taşıyormuş gibi geldi bana ne yaptıklarını gerçekten çok merak ettim" dedi.

Kurumakta olan Oltu Çayı'nda 3 kurbağanın yaşam mücadelesi kamerada
Kurumakta olan Oltu Çayı'nda 3 kurbağanın yaşam mücadelesi kamerada
Kurumakta olan Oltu Çayı'nda 3 kurbağanın yaşam mücadelesi kamerada
Kurumakta olan Oltu Çayı'nda 3 kurbağanın yaşam mücadelesi kamerada

Yüzme, Oltu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kurumakta olan Oltu Çayı'nda 3 kurbağanın yaşam mücadelesi kamerada - Son Dakika


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