Kuruması için balkona asılan halıların çalınma anı kamerada - Son Dakika
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Kuruması için balkona asılan halıların çalınma anı kamerada

16.02.2021 09:56
Kuruması için balkona asılan halıların çalınma anı kamerada

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, hafta sonu sokak kısıtlamasında, 6 katlı apartmanın 1'inci kat balkonuna kuruması için bırakılan 2 halı çalındı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, hafta sonu sokak kısıtlamasında, 6 katlı apartmanın 1'inci kat balkonuna kuruması için bırakılan 2 halı çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, 700 TL değerindeki 2 halı, kimliği belirsiz kişi tarafından balkondan çekilerek çalındı.

Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 6 Şubat'ta, Bağlar ilçesi Karacadağ Bulvarı'ndaki 6 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Ev sahibi Salih Kaya, yıkanan 2 halısını kuruması için balkona astı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, havanın kararmasıyla birlikte kimliği belirsiz kişi, binanın önüne geldi. Balkondan sarkan, 700 TL değerindeki halıları gören şüpheli, bir süre oturup, etrafı gözetledikten sonra aşağı çekti. Şüpheli, daha sonra da halıları toplayıp, binanın önünden ayrıldı. Olaydan kısa süre sonra balkona gelen Salih Kaya, halıların olmadığını fark etti. Balkonunu gören güvenlik kamerası görüntülerini izleyince halıların çalındığı anlayan Kaya, Bağlar Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Polis, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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