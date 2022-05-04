Kurumaya başladı, rengarenk oldu - Son Dakika
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Kurumaya başladı, rengarenk oldu

04.05.2022 10:20

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Kellah gölü, suların çekilmesiyle beyaz, mavi ve yeşil renklere büründü, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Kellah gölü, suların çekilmesiyle beyaz, mavi ve yeşil renklere büründü, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Suların çekilmesiyle birlikte tuz tabakasının daha belirgin görüldüğü gölde, rengarenk görüntüler oluştu. Kış mevsiminde yağan yağışların yeterli olmaması sonucu gölde sular çekildi. Kellah gölünde suların çekildiği alanlarsa beyaz tuz tabakasıyla kaplandı. Kıyı kesimlerindeki beyaz ve mavi gölün orta kısmını kaplayan yeşil tonları renk cümbüşü oluşturdu. Görünümüyle dikkat çeken Kellah gölünde kartpostallık görüntüler oluşuyor.

"GÖRSEL OLARAK GÜZEL, İKLİMSEL OLARAK KÖTÜ BİR DURUM"

Göle yürüyüşe gelen Emircan Karaçorlu, "Burası Ulaş ilçesine 5 km uzaklıkta. Biz buraya yürüyüşe geliyoruz ama yağmurun pek etkili olmadığı fark ediyoruz. Yağmur yağsa da kuraklık devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde tamamen kuruyacağını düşünüyoruz. Burası çok sevilen bir yer, kurumaması bizim için daha iyi olacak. İnsanlar için su her zaman önemli. Sıcaklar daha artmadan böyle kuruma varsa ilerde tamamen kuruyacak. Bu görsel olarak güzel, iklimsel olarak kötü bir durum. Burayı besleyen su kaynağı olmadığı için yağmura ihtiyaç oluyor, yağmur etkisini kaybettiği zaman sıcaklık başlıyor ve kuraklık oluşuyor" dedi.

(Mert Taha Varol - Mustafa Kurtulan/İHA)

Kurumaya başladı, rengarenk oldu
Kurumaya başladı, rengarenk oldu
Kurumaya başladı, rengarenk oldu
Kurumaya başladı, rengarenk oldu
Kurumaya başladı, rengarenk oldu
Kurumaya başladı, rengarenk oldu

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Kaynak: İHA

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