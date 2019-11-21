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Kurumlar afet durumunda birlikte hareket edecek

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yerel düzey yangın hizmet grubu ile ilgili ana çözüm ortakları ve destek çözüm ortaklarıyla toplantı yapıldı.

Kurumlar afet durumunda birlikte hareket edecek, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yerel düzey yangın hizmet grubu ile ilgili ana çözüm ortakları ve destek çözüm ortaklarıyla toplantı yapıldı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda resmi kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla toplantı yapıldı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın da sorumlusu olduğu yerel düzey yangın hizmet grubu ile ilgili ana çözüm ortakları ve destek çözüm ortakları olan resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla toplantı yapıldı. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'ın da katıldığı ve bilgilendirmede bulunduğu toplantıda yapılan sunum ile Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Toplantıda ayrıca koordinasyonun sağlanması ve plan içerisinde yer alan kurumlara ait bilgilerin güncel tutulması ile ilgili kararlar alındı. 2020 yılı stratejik planlaması yapılarak kurumların olası acil veya afet durumlarında iletişimlerinin hızlı ve kolay bir şekilde sağlanması için whatsapp hattı kurularak aktifleştirildi. - MANİSA

Türkiye, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:29 Kaynak: İHA
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