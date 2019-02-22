Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Dicle Elektrik

Şırnak'ta her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nın bu yılki şampiyonu, finalde rakibini 8-4 yenen Dicle Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürlüğü takımı oldu.

Şırnak'ta her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nın bu yılki şampiyonu, finalde rakibini 8-4 yenen Dicle Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürlüğü takımı oldu.



Şırnak'ta kurumlar arasında dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştirmek adına her yıl düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası, bu yıl da öncekiler gibi hayli çekişmeli geçti. 11 Şubat'ta başlayan turnuvaya ildeki değişik kurumların 28 futbol takımı katıldı. Kapalı spor salonunda gerçekleşen turnuvanın final maçı dün Dicle Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Şırnak İl Müdürlüğü takımları arasında oynandı. Hayli çekişmeli ve bir o kadar zevkli geçen maçı Dicle Elektrik 8-4 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu. - ŞIRNAK

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