Son Dakika Haberleri: Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Dicle Elektrik

Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Dicle Elektrik

1 saat önce

Şırnak'ta her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nın bu yılki şampiyonu, finalde rakibini 8-4 yenen Dicle Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürlüğü takımı oldu.

Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Dicle Elektrik, System.String[]
Şırnak'ta her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nın bu yılki şampiyonu, finalde rakibini 8-4 yenen Dicle Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürlüğü takımı oldu.

Şırnak'ta kurumlar arasında dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştirmek adına her yıl düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası, bu yıl da öncekiler gibi hayli çekişmeli geçti. 11 Şubat'ta başlayan turnuvaya ildeki değişik kurumların 28 futbol takımı katıldı. Kapalı spor salonunda gerçekleşen turnuvanın final maçı dün Dicle Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Şırnak İl Müdürlüğü takımları arasında oynandı. Hayli çekişmeli ve bir o kadar zevkli geçen maçı Dicle Elektrik 8-4 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:07 Kaynak: İHA

Dicle Elektrik Dağıtım, Şırnak, Dicle, Futbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Rakipleri Belli Oldu İYİ Parti'den İstifa Eden 874 Kişi AK Parti'ye Geçti

Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak: Tolgay ile Yaşadığımız Pozisyonda Hile Yaptım PSG'den Ayrılan Lassana Diarra, Futbol Hayatına Noktayı Koydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 14:27:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Dicle Elektrik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]