Son Dakika Haberleri: Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Dicle Elektrik

Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Dicle Elektrik

51 dakika önce

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) Şırnak İl Müdürlüğü takımı, Şırnak'ta her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nda rakibini 8-4 yenerek şampiyon oldu.

Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Dicle Elektrik, System.String[]
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) Şırnak İl Müdürlüğü takımı, Şırnak'ta her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nda rakibini 8-4 yenerek şampiyon oldu.

Dicle EDAŞ'tan yapılan açıklamada, Şırnak'ta kurumlar arasında dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştirmek adına her yıl düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası, bu yıl da hayli çekişmeli geçti.

11 Şubat'ta başlayan turnuvaya ildeki değişik kurumların 28 futbol takımı katıldı. Kapalı spor salonunda gerçekleşen turnuvanın final maçı, Dicle EDAŞ Şırnak İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Şırnak İl Müdürlüğü takımları arasında oynandı.

Çekişmeli geçen maçı, Dicle EDAŞ 8-4 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:31 Kaynak: AA

Şırnak, Futbol, Dicle, Ekonomi
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