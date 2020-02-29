Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı - Son Dakika

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı

6 saat önce

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı, System.String[]

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, geçici görevlendirme yapamayacak.

Daha önce yapılmış geçici görevlendirmeler, bir ay içerisinde sonlandırılacak.

Kadro ve pozisyona geçici görevlendirme yapılabilmesi için kadro veya pozisyonun statüsü ile geçici görevlendirilecek personelin statüsünün aynı olması gerekecek. Ancak, sözleşmeli personel ve iş mevzuatına tabi personel istihdam eden kurumlar farklı statülerdeki personeli görevlendirebilecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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