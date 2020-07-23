Kurumlar arası koordinasyonla Kırıkkale'de 2 ayda 75 milyon maske üretildi - Son Dakika

Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde cerrahi maske ihtiyacını karşılamak amacıyla kurumlar arası koordinasyonla hayata geçirilen tesiste, 2 ayda 75 milyon üretim gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim, Milli Savunma ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının katkılarıyla kurulan Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi Cerrahi Maske Üretim Atölyesi'ndeki üretim, mayısta başladı.

Kullanılan makineler için gerekli bütçenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca karşılandığı, makinelerin ise Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretildiği tesiste, maske üretiminde kullanılacak malzemeler de Devlet Malzeme Ofisince (DMO) ücretsiz sağlanıyor.

Atölyede, yaklaşık 500 usta öğretici ve Halk Eğitim Merkezi kursiyeri üretim yapıyor. Personelin ücreti İŞKUR tarafından karşılanıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Süreyya Kılıç, AA muhabirine, 11 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in girişimiyle maske üretimine başladıklarını söyledi.

Kılıç, 20 makineyle tam kapasite olarak günlük 3 milyon maske üreten bir tesis haline geldiklerini anlattı.

Tüm dünyayı etkileyen bu salgın sürecinde Türkiye'de cerrahi maske ihtiyacını karşılamak için üretimlerinin devam ettiğini belirten Kılıç, "Şu ana kadar 75 milyon maske ürettik. Burada sağlık çalışanlarımızın ihtiyacını karşılanmak üzere üretilen maskeler Sağlık Bakanlığına teslim ediliyor." dedi.