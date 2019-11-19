Son Dakika Haberleri: Kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi
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Kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

6 saat önce

Oğuzeli Belediyesi'nin kurumlar arası ilişkileri güçlendirmek ve pekiştirmek için düzenlediği voleybol turnuvası sona erdi.

Kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi, System.String[]

Oğuzeli Belediyesi'nin kurumlar arası ilişkileri güçlendirmek ve pekiştirmek için düzenlediği voleybol turnuvası sona erdi.


Dereceye giren kurumlar, madalya ve kupalarını Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl ile Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ın ellerinden aldılar.


Düzenlenen voleybol turnuvası ile kurumlar arasında koordinasyonun ve yakınlaşmanın arttığını vurgulayan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Turnuvaya katılım gösteren tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, centilmence bir turnuva geçirdiler" dedi.


Başkan Kılıç, "Amacımız kurumlar arasındaki ilişkileri daha sıcak ve üst seviyede tutmak. Kurumlar arası futbol turnuvası da düzenliyoruz. Çok güzel dönüşümler alıyoruz. Bu tür spor aktiviteleri sporun dostluk, kardeşlik, centilmenlik ve sağlık gibi değerlerini ortaya çıkartıyor. Gençlerimizin spora teşvik edilmesi noktasında bu tür organizasyonlar büyük önem taşıyor. Dereceye giren kurumlarımızı kutluyor, katılım sağlayan takımlarımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Oğuzeli Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nda Oğuzeli Havaalanı birinci, Oğuzeli Belediyesi ikinci, Oğuzeli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu. - GAZİANTEP

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:22 Kaynak: İHA
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