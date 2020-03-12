Kurumlar dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurumlar dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Kurumlar dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binası, dezenfekte edildi.

Kurumlar dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binası, dezenfekte edildi.


Bağlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fırat Batmaz, vakfa gelen vatandaşlara daha sağlıklı koşullarda hizmet verebilmek için binalarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Batmaz, "Bağlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak gelen vatandaşlarımıza ve daha sağlıklı koşullarda hizmet vermek için 3 katlı kurumumuzu kaymakamımızın öncülüğünde dezenfekte ettik. Aynı zamanda çalışan tüm personelin masalarına kolonya bıraktık hem gelen vatandaşa ikramda bulunduk hem de bilgilendirdik" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bağlar, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:17 Kaynak: İHA
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