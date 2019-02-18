“Kurumlarımıza fayda yaratmak amacında olduk”
1 saat önce
Olağan Mali Genel Kurul'da konuşan KalDer Bursa Şubesi Başkanı Erdal Elbay, "İş kalitesi yanında yaşam kalitesi alanındaki çalışmaları da önemsedik.
Olağan Mali Genel Kurul'da konuşan KalDer Bursa
Şubesi Başkanı Erdal Elbay, "İş kalitesi yanında yaşam kalitesi alanındaki çalışmaları da önemsedik. KalDer bir dernekten fazlasıdır" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:55
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