Son Dakika Haberleri: “Kurumlarımıza fayda yaratmak amacında olduk”

“Kurumlarımıza fayda yaratmak amacında olduk”

1 saat önce

Olağan Mali Genel Kurul'da konuşan KalDer Bursa Şubesi Başkanı Erdal Elbay, "İş kalitesi yanında yaşam kalitesi alanındaki çalışmaları da önemsedik.

“Kurumlarımıza fayda yaratmak amacında olduk”, System.String[]
Olağan Mali Genel Kurul'da konuşan KalDer Bursa Şubesi Başkanı Erdal Elbay, "İş kalitesi yanında yaşam kalitesi alanındaki çalışmaları da önemsedik. KalDer bir dernekten fazlasıdır" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:55 

Ekonomi
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