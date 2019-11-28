Son Dakika Haberleri: Kurumların fiziki durumunu etkileyen toprak kayması sorunu çözülüyor
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Kurumların fiziki durumunu etkileyen toprak kayması sorunu çözülüyor

6 saat önce

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki lise, öğretmen evi ve öğrenci yurdunun fiziki durumunu olumsuz etkileyen toprak kayması sorunu için belediye tarafından çalışma başlatıldı.

Kurumların fiziki durumunu etkileyen toprak kayması sorunu çözülüyor, System.String[]

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki lise, öğretmen evi ve öğrenci yurdunun fiziki durumunu olumsuz etkileyen toprak kayması sorunu için belediye tarafından çalışma başlatıldı.


Çatalzeytin Şehit Engin Açıkgöz Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne ek bina yapılması için 2017 yılı içerisinde ihalesi yapılarak başlatılan ancak toprak kayması yaşanması sebebiyle yarım kalarak sonrasında takipsizlik nedeni ile çalışmalar durduruldu.


Bölgede bulunan lise, öğretmenevi ve öğrenci yurdunun da fiziki durumunu olumsuz etkileyen toprak kayması sorunu, Çatalzeytin Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla çözüme kavuşuyor.


Belediye Başkanı Ahmet Demir'in girişimleri sonucunda fore kazık diye tabir edilen işlemler bölgede yapılarak, toprak kayması sorununun ortadan kalkması hedefleniyor. - KASTAMONU

Çatalzeytin, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:33 Kaynak: İHA
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