, kurumsal akademi dünyasının ilk podcast yayınına imza attı - Son Dakika

, kurumsal akademi dünyasının ilk podcast yayınına imza attı

18.01.2021 10:43
, kurumsal akademi dünyasının ilk podcast yayınına imza attı, System.String[]

Vodafone, kurumsal akademi dünyasında bir ilk olan Vodafone Red Academy Podcast yayına başladı.

Vodafone, kurumsal akademi dünyasında bir ilk olan Vodafone Red Academy Podcast yayına başladı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, ekosistemiyle iletişim kurmak için kullandığı dijital kanallara podcast yayınlarını da ekledi.

Yeni Vodafone Red Academy Podcast kanalıyla kurumsal akademi dünyasında bir ilke imza atan Vodafone, Türkiye'nin en geniş podcast ağı Podfresh üzerinden gerçekleştireceği yayınlarla, profesyonel iş dünyasına teknoloji, agile çalışma yöntemi ve sosyal beceriler gibi konularda en güncel bilgi ve trendleri aktarmayı hedefliyor.

Vodafone Red Academy eğitmenlerinin yanı sıra konusunda uzman kişi ve danışmanların da konuk edileceği Vodafone Red Academy Podcast yayınları 20-30 dakikalık kısa sohbetlerden oluşuyor.

Dinleyicilere teknolojinin mevcut ve gelecekteki konumu, duygusal zeka temelli beceriler, iletişim, liderlik, psikolojik dayanıklılık, mindfulness ve kurumsal wellbeing gibi pek çok konuda bilginin verileceği yayınlar; Apple, Spotify, Google Podcast ve diğer tüm podcast platformları üzerinden dinlenebilecek.

"Kahve sohbetlerinin yerini en çok dolduran araçlardan birisi podcast'ler"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Vodafone Türkiye Yetenek Stratejisi ve Gelişimi Direktörü Sevil Kayaş Yılmaz, son dönemde karşılıklı kahve sohbetlerinin yerini en çok dolduran araçlardan birinin podcast'ler olduğunu belirtti.

Gelişim, bilgiye erişim, deneyimden faydalanma ve sinerjinin önem kazandığı bu dönemde podcast yayınlarının yeni, dinamik ve popüler bir alan olarak karşılarına çıktığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kurumsal akademi dünyasında bir ilk olan Vodafone Red Academy Podcast kanalımızla, kurumsal ve kişisel gelişim alanında bir kamusal değer yaratmayı hedefliyoruz. Kurum olarak bildiklerimizi, denediklerimizi ve başardıklarımızı sadece eğitimlerimize katılanlarla değil tüm profesyonellerle paylaşmak, onlara gelecekten haber vermek istiyoruz. Podcast yayınlarımızla, Red Academy'nin sunduğu reçeteleri ulaşılabilir ve açık bir platformda ekosistemimize ulaştıracağız. Vodafone olarak, ekosistemimizin gelişimine katkı sunmaya ve onlarla birlikte büyümeye devam edeceğiz."

Vodafone, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi , kurumsal akademi dünyasının ilk podcast yayınına imza attı - Son Dakika Ekonomi


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